Ein Budget-Landtag mit doppeltem Haushalt und einem alten Streit

Zweimal so lang wie in den Jahren zuvor war die Budgetrede zum Doppelbudget 2020/2021 von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) mit gut 50 Minuten nicht. Inhaltlich schlug er am Dienstag einen sehr breiten Bogen, von der Welt, die sich verändert, über Stabilität, die man brauche, und der Sicherheit, die man biete, bis hin zur Verlässlichkeit, die man garantiere.

Deshalb sei der richtige Weg, zum "vierten Mal in Folge keine neuen Schulden zu machen und Schulden abzubauen", so Stelzer. Dieser mit dem Haushalt 2018 eingeschlagene Budgetweg des Nulldefizits sei "keine Eintagsfliege", sondern eine "dauerhafte Trendumkehr". Eine erfolgreiche noch dazu, wie der Landeshauptmann vorrechnete: "Im Vorjahr haben wir mit 143 Millionen Euro um 53 Millionen mehr Schulden abgebaut als geplant."

Das Doppelbudget sehe in fast allen Ressorts Steigerungen von rund 3,3 Prozent vor. Deshalb habe man auch mit allen Regierungsmitgliedern Einigkeit geschafft, betonte Stelzer. Wie berichtet, hatte die SPÖ überraschenderweise dem Sozialbudget zugestimmt. In der anschließenden Debatte sparten ÖVP und FPÖ trotzdem nicht mit Kritik an der zuständigen SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer.

Diese solle sich um mehr Effizienz bemühen, statt "sich hinzustellen und sich über Kürzungen zu beschweren", sagte FP-Klubobmann Herwig Mahr und hielt sich auch mit Vorwürfen nicht zurück: "Regelmäßig versickert Landesgeld in SP-nahen Vereinen." Im Ton etwas freundlicher, richtete VP-Klubobfrau Helena Kirchmayr Gerstorfer aus, es liege an ihr, "das Geld so zu verwalten, dass es bei den Betroffenen ankommt".

Die Entscheidung, ein Doppelbudget zu schnüren, verteidigte der Landeshauptmann. Man wolle "allfälligen und unbedachten Wahlzuckerln im Jahr 2021 einen Riegel vorschieben". Ein Argument, das weder SPÖ noch Grüne wirklich überzeugte. Klubobmann Gottfried Hirz (Grüne) dazu: "Dann sollen ÖVP und FPÖ einfach keine Wahlzuckerl beschließen." Er kritisierte zudem fehlende Investitionen und Klimaschutzmaßnahmen: "Alles wird der schwarzen Null untergeordnet." Gerade bei Investitionen im öffentlichen Verkehr sei man "sehr aktiv", betonte hingegen Stelzer, der auch gleich einen Wunsch an die neue Bundesregierung anschloss: "Dort gibt es hoffentlich das Bewusstsein, dass auch außerhalb von Wien investiert werden muss."

Die Grünen haben angekündigt, keine Abänderungsanträge einzubringen. Die SPÖ hingegen hat ganze 22 vorbereitet. "Mehr investieren, weniger blockieren", forderte SP-Klubobmann Christian Makor von ÖVP und FPÖ. Als ein Beispiel nannte er den Schulbau: "Von Sonntagsreden kann keine Schule saniert werden." Die SP-Anträge haben allerdings kaum Chance auf eine Mehrheit.

Das Budget wird mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ beschlossen. Die Kernbotschaft, sei klar, so Stelzer: "Wer aufs Geld schaut, schaut auf die Zukunft." Heute und morgen wird im Landhaus noch über die einzelnen Kapitel des insgesamt 1600 Seiten dicken Doppelbudgets beraten. (eiba)

Doppelbudget: Zwei Jahre auf 1600 Seiten

Für 2020 und 2021 sieht der Landeshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils knapp sieben Milliarden Euro vor.

Das Doppelbudget ist damit fast 14 Milliarden Euro schwer. Als Überschüsse sind 2020 rund 24 Millionen Euro und 2021 23 Millionen Euro geplant.

Die Budgetkapitel 2020:

Gesundheit 1,881 Mrd. Euro

Bildung, Sport, Wissenschaft 1,771 Mrd. Euro

Soziales, Wohnbauförderung 957 Mio. Euro

Verwaltung 760 Mio. Euro

Straßen-, Wasserbau, Verkehr 514 Mio. Euro

Finanzwirtschaft 385 Mio. Euro

Wirtschaftsförderung 206 Mio. Euro

Kultur, Kultus 200 Mio. Euro

Ordnung, Sicherheit 23 Mio. Euro

Dienstleistungen 23 Mio. Euro

Gesamtschulden derzeit: rund 2,8 Milliarden Euro



