Es war fast so, als hätte der Landtag eine Lieblingsgesprächspartnerin gefunden. In der Fragestunde war LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) die Meistbefragte: Von der SPÖ zum Spitalspersonal oder den Neos zu ukrainischen Kindergartenkindern. Ein Blick auf die Uhr: Die Stunde war schon lange vorbei. Doch befragt wurde weiter, von der MFG zu den Themen Impfnebenwirkungen und Todesfällen nach der Impfung. Als einzige nahm Abgeordnete Dagmar Häusler ihre Maske am Mikrofon nicht ab.