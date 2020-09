"Ein Betriebsrat ist nichts Grausliges"

"Bei Homeoffice braucht es viel Vertrauen auf beiden Seiten", sagt Stefan Guggenberger, seit April ÖGB-Landessekretär in Oberösterreich, im Interview.

OÖN: Sie sind am Höhepunkt der Pandemie gestartet. Konnten Sie schon etwas bewegen?

Stefan Guggenberger: Der Start war herausfordernd. Viele Betriebe haben überlegt, ob sie Kurzarbeit machen oder nicht. Massenkündigungen wurden angemeldet. Wir sind aktiv auf Unternehmen und Geschäftsführer zugegangen und haben sie beraten, damit sie das neue Kurzarbeitsmodell in Anspruch nehmen. Viele hatten noch das alte Modell im Kopf. Ohne Kurzarbeit und diese Gespräche wären die Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt noch wesentlich drastischer gewesen.

Bei der Kurzarbeit hat die Sozialpartnerschaft gut funktioniert. Sonst hat man sich eher voneinander entfernt. Wie stehen Sie dazu? Ist sie noch zeitgemäß?

Auf jeden Fall. Sie ist nicht nur, aber speziell in der Krise ein Erfolgsmodell. Es liegt in der Natur der Sache, dass es in der Sozialpartnerschaft ein Auf und Ab gibt. Das ist auch der politischen Situation geschuldet. Speziell bei Arbeitnehmerrechten hat sich zuletzt brutal viel getan.

Von Arbeitnehmer-Vertretern wurden Unternehmer aber auch schon als ausbeutende Vampire dargestellt. Sind Unternehmer für Sie Partner oder Vampire?

Es kommt wie immer darauf an. Ich halte nichts von Pauschalierungen. Wenn ich in ein Sozialpartner-Gespräch mit dem Bild gehe, dass mir Vampire gegenübersitzen, werde ich auch für Arbeitnehmer interessenspolitisch nichts bewegen können.

In der SPÖ gibt es einen Konflikt, ob Arbeitszeitverkürzung mit Vier-Tage-Woche oder Mindestlohn von 1700 Euro wichtiger ist. Was sollte aus Ihrer Sicht eingeführt werden?

Eine Kombination. Man muss gerade jetzt über innovative Modelle nachdenken, auch in Bezug auf Homeoffice. Es gibt schon die Rahmenbedingungen für die Vier-Tage-Woche, aber keinen Rechtsanspruch. Auf betrieblicher Ebene heißt es dann von Unternehmen, dass im Moment nicht der richtige Zeitpunkt dafür sei. Es braucht Bewegung von der Wirtschaft, immerhin ist die Suche nach Personal schwierig. Es gibt auch schon Kollektivverträge mit weniger als 40 Wochenstunden. Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist die Vier-Tage-Woche kein Allheilmittel, aber sie kann einen Effekt haben. Wir sind für vollen Lohnausgleich.

Aber das muss von Firmen erst einmal verdient werden.

Zuletzt haben wir Arbeitszeitverlängerung erlebt. Zwölf-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche sind eine mittlere Katastrophe. Das erhöht die Arbeitsbelastung. Wir werden vor der Herausforderung stehen, wie lange die Älteren erwerbstätig sein können.

Die Regierungsspitze hat die Sozialpartner mit einem Konzept für die Homeoffice-Rahmenbedingungen beauftragt. Was wird da herauskommen?

Viele Dinge sind zu klären, von Arbeitsunfällen über Erreichbarkeit bis zur Abgrenzung von Arbeitszeit. Bei Homeoffice braucht es viel Vertrauen auf beiden Seiten.

Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, trotzdem gibt es Fachkräftemangel. Woran liegt es, auch an den Arbeitslosen?

Wir brauchen von der Politik Modelle und vor allem Anreize zur Qualifizierung. Da vermisse ich Schnelligkeit. Man sollte zum Beispiel die überbetrieblichen Lehrwerkstätten verdoppeln. Es stellt sich die Frage, wie wir den Standort und die Kaufkraft stärken. Darum sind wir auch für die Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 55 auf 70 Prozent des Letztbezugs.

Der Unterschied zu Arbeitseinkommen würde dadurch geringer und damit auch der Anreiz, sich eine Arbeit zu suchen.

Das wird hineininterpretiert. Ich bin bereit, diese Diskussion zu führen. Am Ende des Tages geht es um die Stärkung der Kaufkraft. Das sind Personengruppen, die Existenzängste haben und deren höheres Arbeitslosengeld direkt in den Konsum fließen würde. Da geht es auch darum, ob der Kühlschrank voll ist oder nicht.

Sie sind 39 und verjüngen damit die Führungsriege bei ÖGB und AK im Land. Welche neuen Impulse bringen Sie ein?

Eines meiner Hauptanliegen ist Mitbestimmung und Demokratie in den Betrieben. Wir als ÖGB sind gefordert, Aufklärungsarbeit zu leisten, dass ein Betriebsrat nichts Grausliges ist. Es gibt viele Firmen, in denen es anfangs Skepsis gab, aber nach der Einrichtung des Betriebsrats das Positive überwog. Bei der Kurzarbeit etwa ist es einfacher, eine Betriebsvereinbarung statt 200 einzelne zu schließen.

Zur Person

Am 1. April trat Stefan Guggenberger (39) die Nachfolge des elf Jahre amtierenden Walter Haberl als Landessekretär des ÖGB Oberösterreich an. Der ÖGB zählt in Oberösterreich rund 247.250 Mitglieder.

Zuvor war Guggenberger Bildungsverantwortlicher und betriebsbetreuender Sekretär bei der Produktionsgewerkschaft Pro-Ge und dabei im Bezirk Gmunden für 34 Betriebe und 4000 Mitglieder zuständig.

Der in Hartkirchen aufgewachsene Vater einer Tochter (9) wohnt mit seiner Lebensgefährtin in Feldkirchen/Donau.

