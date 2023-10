Ehemaliger Ärztekammerpräsident Otto Pjeta verstorben

Wie die Ärztekammer in einer Aussendung mitteilte, starb Pjeta in der Nacht auf Mittwoch im 75. Lebensjahr. Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart würdigte ihn als "äußerst durchsetzungsstarken Interessenvertreter" mit "Handschlagqualität".

Pjeta sei in der Sache hart und im Ton verbindlich gewesen, gleichzeitig habe er über ein großes diplomatisches Geschick verfügt, so Steinhart: "So willensstark, wie er gegen seine schwere Krankheit gekämpft hat, so hat er sich auch stets für die Interessen der Ärzteschaft eingesetzt". Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich, strich die "vielen positiven und nachhaltigen Dinge für die Ärzteschaft in Österreich und Oberösterreich" hervor, die unter Pjeta zustande gekommen sind, wie etwa Gruppenpraxen im Kassensystem oder dessen Einsatz für ärztliche Hausapotheken.

Der Oberösterreicher, aufgewachsen in Steinhaus bei Wels, stammte aus einer Arztfamilie und war fast sein ganzes ärztliches Berufsleben in der Standesvertretung tätig. Von 1981 bis 2014 war er Mitglied der Vollversammlung der Ärztekammer für Oberösterreich, wo er von 1989 bis 2005 das Präsidentenamt bekleidete. Zwischen 1989 und 1993 war Pjeta zusätzlich Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, von 1999 bis 2003 deren Präsident. 2003 erhielt er das Große Ehrenzeichen der Österreichischen Ärztekammer.

