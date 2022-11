Sie legte von 687 Einwohnern 2002 auf 1118 Einwohner im Jahr 2022 zu. Zuwachsraten jenseits der 50 Prozent gibt es auch in den Kleingemeinden Holzhausen (Wels-Land) und Auerbach (Braunau). Von den größeren Gemeinden sticht Mattighofen (Bez. Braunau) mit einem Zuwachs von 40,6 Prozent hervor. Die Stadt wuchs von 5148 auf 7239 Einwohner. Groß sind auch die Zuwächse in Kematen an der Krems (Linz-Land) mit 39 Prozent, Steinhaus bei Wels mit 38,1 Prozent, Dietach (Steyr-Land) mit 35,6 Prozent und