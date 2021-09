"Dritter Stich" ab sofort auch in den Impfstraßen

Im Linzer Volkshaus Neue Heimat wurde am Donnerstag bereits an 30 Personen der "dritte Stich" verabreicht. "Damit erreichen wir den nächsten Schritt von ,Österreich impft‘", so Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Begonnen hatten, wie berichtet, die Drittimpfungen Anfang dieser Woche in den Alten- und Pflegeheimen sowie für Hochrisikopatienten in Spitälern und bei niedergelassenen Ärzten. Ab sofort könnten aber auch alle Personen, denen laut Nationalem Impfgremium (NIG) ein "dritter Stich" empfohlen werde, einen Termin auf ooe-impft.at buchen, erläutert Haberlander. Es gebe derzeit freie Termine bis 8. Oktober.

Das NIG empfiehlt die dritte Impfung für Personen mit hohem Risikoprofil und für über 65-Jährige im Zeitraum von sechs bis neun Monaten nach der Vollimmunisierung. Neun bis zwölf Monate ist der empfohlene Zeitraum für alle anderen Personen über 16. Verwendet werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.