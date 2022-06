Dreierteam: Landes-FP ordnet Parteistruktur neu

Neuer Landesparteisekretär wird der Landtagsabgeordnete und Pettenbacher Vizebürgermeister Michael Gruber. Er soll sich sowohl um politische Themensetzungen kümmern als auch "die Verbindung zwischen Partei und Landtagsklub vertiefen". Dass ein Parteisekretär auch Mandatsträger ist, ist in der Landes-FP ungewöhnlich. Haimbuchner begründete die Entscheidung damit, dass "die Auseinandersetzungen mit den Mitbewerbern zunehmen werden". Hubert Schreiner bleibt als Geschäftsführer verantwortlich für die interne Organisation.

Neue Funktion

Für Erwin Schreiner gibt es ein neues Betätigungsfeld. Er werde in der "Zielgruppenentwicklung" tätig sein. Das bedeute vor allem die verstärkte Einbindung von Vorfeldorganisationen und die "Verbreiterung" der FPÖ in Richtung neuer potenzieller Wählergruppen. Die Landes-FP habe Mitglieder gewonnen – "trotz Mittelmeer-Urlaubern", spielte Haimbuchner auf die Ibiza-Affäre an.

Die Neuordnung erfolgt offenbar auch schon in Vorbereitung auf die nächste Landtagswahl im Jahr 2027. Was diese Wahl betreffe, so sei sein persönliches Ziel klar, sagte Haimbuchner: wieder als Spitzenkandidat antreten.