Rund drei Monate vor der Landtagswahl am 26. September hat das Linzer Marktforschungsinstitut Spectra in Kooperation mit den OÖNachrichten die politische Lage in Oberösterreich erhoben. Die Situation sei relativ stabil – "mit einer Überraschung, den Freiheitlichen", sagt Spectra-Chef Peter Bruckmüller.