So gut bewacht wie gestern waren die Landtagsabgeordneten und Regierungsmitglieder selten. Denn gleichzeitig mit dem zweiten Tag des Budget-Landtags fand in Linz eine Corona-Demonstration statt. Die Sicherheit war daher auch bereits in der Früh Thema einer Sitzung der Landtagspräsidiale. Die Bannmeile rund um den Ursulinenhof schirmte die Demonstranten allerdings weitgehend ab.