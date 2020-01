Direktwahl in Linz: Luger ist einziger Bewerber

Bis heute, 12 Uhr, konnten Mitglieder der Linzer SPÖ ihre Kandidatur bekannt geben. Erwartungsgemäß meldete sich Klaus Luger, um zur Wahl als Bezirksparteivorsitzender und Bürgermeisterkandidat für die Wahl 2021. Gegenkandidaten gibt es keinen.

"Ich möchte die Linzer Sozialdemokratie weiter als Vorsitzender gestalten und mit meinem Team die Bürgermeisterwahl gewinnen", so Luger. Er hat nun bis 31. Jänner Zeit, die notwendige Zahl - drei Prozent der Mitglieder, bzw. 200 Unterschriften zu sammeln - an Unterstützungserklärungen zu sammeln.

In der Linzer SPÖ ist man froh, dass es keine "internen Vorwahlkämpfe" geben wird. Obwohl ein weiterer Kandidat durchaus mehr Spannung bedeutet hätte, wie Bezirksgeschäftsführerin Claudia Hahn einräumt.

Im März und April (persönlich, per Brief oder online) erfolgt nun die Wahl durch die Mitglieder, parallel dazu werden "entscheidende Themen der Stadtentwicklung" abgefragt. Auf Fragen zur innerparteilichen Demokratie (Direktwahl nach dem Linzer Vorbild auch auf Landes- und Bundesebene), Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln, Verkehrsprojekte und Klimaschutz hat sich der Parteivorstand bereits geeinigt. Die genaue Fragestellung und allfällige Zusatzfragen werden in einer Sitzung des Bezirksparteivorstandes am 20.Jänner festgelegt.

Die Ergebnisse der Direktwahl und der Mitgliederbefragung werden am 12. Mai bei einer Bezirkskonferenz der SPÖ Linz bekanntgegeben.