"Wir vertrauen darauf, dass die Zuständigen das, was sie ankündigen, auch einhalten": In der gestrigen Landtagssitzung nahm Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bei einer Anfrage der SPÖ zur neuen Digital-Uni das Wissenschaftsministerium und den Gründungskonvent der Digital-Universität in die Pflicht.