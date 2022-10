Digital-Uni: "Viel Neues, viel Kooperatives" für Linz

Die Finanzierung steht. Je zur Hälfte tragen der Bund und das Land Oberösterreich die Errichtungskosten der neuen Digital-Uni in Linz. Die laufenden Kosten trägt der Bund. Das wurde gestern im Nationalrat beschlossen.

Am Mittwoch hatte der neunköpfige Gründungskonvent der Digital-Uni Claudia von der Linden zu seiner Vorsitzenden gewählt (die OÖN berichteten). Das Gremium werde sich künftig wöchentlich online treffen, kündigte von der Linden gestern im OÖN-Gespräch an. Einmal im Monat wolle man persönlich zusammenkommen, das nächste Mal in Linz. Konventsmitglied und JKU-Vizerektor Christopher Lindinger sei das "Bindeglied nach Linz".

"Viel Gutes da"

Mit dem Herbstsemester 2023, in weniger als einem Jahr, soll das "Institute of Digital Sciences Austria" (IDSA) den Betrieb aufnehmen. Wie dieser genau aussehen werde, daran werde im Gründungskonvent gearbeitet. "In Linz gibt es die JKU, die Fachhochschulen, die Kunstuni", sagt von der Linden. "Da ist schon viel Gutes da." Die neue Uni werde "viel Neues, viel Kooperatives" nach Linz bringen, ist von der Linden, selbst Vizerektorin der TU Graz, überzeugt. Wie man die Uni gestalten werde, hänge auch von den Konzepten ab, die die Bewerber für das Amt des Gründungspräsidenten einreichen.

Im Auftrag des Bildungsministeriums sammelt ein Personalberatungsunternehmen bis 24. Oktober Bewerbungen. Als einer der aussichtsreichsten Kandidaten wird in Insider-Kreisen der bisherige Rektor der Johannes-Kepler-Universität Meinhard Lukas gehandelt. Eine Bewerbung lässt er allerdings noch offen.