Digital-Uni: Meinhard Lukas bewirbt sich als Gründungspräsident

Er gilt seit Wochen als aussichtsreicher Kandidat für den Posten des Gründungspräsidenten der geplanten Digital-Uni Linz – offiziell Institute of Digital Sciences Austria (IDSA). Doch dazu, ob er sich überhaupt bewirbt, ließ sich Meinhard Lukas - derzeit Rektor der Linzer Johannes-Kepler-Uni (JKU) - bis zuletzt nicht in die Karten blicken.

Heute endet die Bewerbungsfrist für den IDSA-Gründungspräsidenten, der quasi der erste Rektor der IDSA sein wird und die Uni damit wohl maßgeblich prägen dürfte. In einem Video für die JKU-Universitätsangehörigen erklärt Lukas nun, dass er sich nicht mehr für eine dritte Amtszeit als JKU-Rektor, sondern für die Leitungsfunktion im IDSA bewerben werde.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Es sei ein guter Zeitpunkt für eine berufliche Weichenstellung. Gemeinsam habe man seit 2015 sehr viel an der JKU erreicht. Als „Universität der Vielfalt“, als die sich die JKU verstehe, sei ein Führungswechsel nach zwei Perioden aber „nur konsequent“, sagt Lukas im Video.

Ihm eröffne zwei diese Entscheidung zwei Möglichkeiten: Zum einen die Bewerbung für das IDSA. Zum anderen – sollte es damit nichts werden – die Rückkehr auf den Lehrstuhl für Zivilrecht an der JKU. „Ich verhehle nicht, dass mir in den letzten Jahren der direkte Kontakt mit den Studierenden im Hörsaal und der rechtswissenschaftliche Diskurs wirklich abgegangen sind“, sagt Lukas.

Freilich sei auch die Gründung einer Universität neuen Typs, also einer international systembildenden Universität, „reizvoll“, die darin liegenden Chancen für den Wissenschaftsstandort Linz seien „enorm“, sagt Lukas.

Daran, dass er die vorliegenden Konzeptideen und einzelnen Gründungsschritte zum IDSA durchaus „differenziert und in einzelnen Punkten auch prononciert kritisch“ sehe, habe sich trotz seiner IDSA-Bewerbung nichts geändert. Er habe daher in seiner Bewerbung „auch neue Überlegungen für Vision und Konzept zur Neugründung einer Universität zur Diskussion gestellt.“ Der Pioniergeist der JKU etwa bei der Etablierung der Informatik, der Wirtschaftsinformatik und auch der Mechatronik oder bei der Gründung des Linz Institute of Technology kann und sollte hier durchaus als Vorbild dienen, so Lukas.

Gleichzeitig betont Lukas, dass er sich eine Mitgestaltung am IDSA-Gründungsprozess, nur vorstellen könne, wenn dieser in eine gedeihliche Entwicklung des gesamten Universitätsstandorts Linz (also inklusive der JKU) und Österreich eingebettet sei. Tatsächlich sehen viele Experten die Frage, wie man Doppelgleisigkeiten zwischen JKU und IDSA vermeiden will, noch ungeklärt.

Um auch nur den Anschein eines Interessenkonfliktes zu vermeiden, wird ihn Vizerektor Stefan Koch nu, ab sofort in allen Angelegenheiten an der JKU vertreten, die das Institute of Digital Sciences Austria betreffen, gibt Lukas bekannt.