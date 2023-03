Digital-Uni: Luger fordert Aussetzen des "irrationalen Zeitplans"

Im zweiten Anlauf gelang am Sonntag der nächste Schritt zur Linzer Digital-Uni, auch IDSA (Institute of Digital Sciences Austria) genannt. Mit einer Mehrheit von vier zu zwei Stimmen wurde Stefanie Lindstaedt, Informatikprofessorin an der TU Graz, als Gründungsrektorin gewählt. Ende Jänner hatte das erste Rektorenhearing, wie berichtet, in letzter Minute abgesagt werden müssen.