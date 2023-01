Digital Uni Linz: Was hinter der Verschiebung der Hearings steckt

Wer wird der erste Rektor ("Gründungspräsident") der geplanten Linzer Digital-Uni? Diese Frage hätte diese Woche nach den Hearings vor dem Gründungskonvent, die ab Dienstag in Linz stattfinden sollten, beantwortet werden sollen. Dazu wird es vorerst nicht kommen. Denn die für Dienstag geplanten Hearings wurden am Montag in letzter Minute überraschend abgesagt. Um 18.39 Uhr informierte das Wissenschaftsministerium via Austria Presse Agentur (APA) darüber. Als Grund für die Absage wird darin der