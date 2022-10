Digital-Uni Linz: Unterstützung für Lukas

Das "Institute of Digital Sciences Austria" (IDSA) dürfe keinesfalls "mehr vom Gleichen" sein, es müsse vielmehr ein Qualitätsschub für Oberösterreich werden.

Dass sich JKU-Rektor Meinhard Lukas als Gründungspräsident beworben hat, sieht Leitl positiv: "Lukas ist ein Mann mit dem nötigen Überblick über den gesamten Uni-Standort in Linz, und er ist auch ein kritischer Geist, der ein völlig neues Konzept entwickeln und umsetzen kann." In diesem Zusammenhang erinnert Leitl an Bruno Buchberger, der vor mehr als dreißig Jahren mit der Gründung des Software-Parks in Hagenberg weitreichende bildungspolitische Akzente setzte.

Wahl im Jänner

Noch heuer sollen die Hearings mit den Bewerbern stattfinden. Im Jänner 2023 soll der Gründungspräsident bzw. die Gründungspräsidentin vom Gründungskonvent, dessen neun Mitglieder von Bund, Land und Wissenschaftsinstitutionen nominiert wurden, gewählt werden. Details zu den bis Ende der Frist eingelangten Bewerbungen wurden aus dem Konvent nicht bekannt gegeben, Rektor Lukas hatte, wie berichtet, seine Bewerbung vorige Woche öffentlich gemacht. Das Gründungsgesetz für die Digital-Uni und die Finanzierungsvereinbarung mit dem Land sind vom Nationalrat beschlossen.