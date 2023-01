Digital-Uni Linz: Hearings für Gründungspräsidenten in letzter Minute verschoben

Ein Mitglied des Gründungskonvents habe seine Funktion am heutigen Montag zurückgelegt, begründete man diesen Schritt in einer Aussendung. Insgesamt hätten acht Kandidatinnen bzw. Kandidaten an den beiden Tagen angehört werden sollen.

Ursprünglich hatten sich 15 Personen beworben, darunter der scheidende Rektor der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz, Meinhard Lukas. Durch das Ausscheiden des Mitglieds seien die Beschlussvoraussetzungen nicht mehr gegeben, hieß es aus dem Gründungskonvent. Einen neuen Sitzungstermin könne man erst nach einer Nachnominierung festlegen.

Ministerium muss nachnominieren

Um wen es sich bei dem zurückgetretenen Mitglied handelt, wollte man auf Anfrage nicht bekanntgeben. Da allerdings laut Aussendung das Bildungsministerium nachnominieren muss, dürfte es dabei um eine von diesem entsendete Person handeln. Das sind der Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien, Gerald Bast, der stellvertretende Vorstand des Instituts für Informatik-Systeme an der Universität Klagenfurt, Martin Hitz, sowie Johanna Pirker vom Institute of Interactive Systems and Data Science der Technischen Universität (TU) Graz.

"Wir haben die Funktionszurücklegung des Konventsmitglieds sowie die daraus resultierende Verschiebung der weiteren Schritte zur Kenntnis genommen", betonte man im Ministerium. Auch hier wollte man nicht sagen, welches Mitglied zurückgetreten ist. "Wir werden selbstverständlich so schnell wie möglich nachnominieren, damit es weiterhin zu keinen Verzögerungen kommt."

Betrieb ab Herbst geplant

Das IDSA (früherer Arbeitstitel: Technische Universität Linz) soll bereits im Herbst seinen Betrieb aufnehmen. Davor muss sich aber der noch zu bestellende Gründungspräsident in Zusammenarbeit mit dem Gründungskonvent auf die Suche nach Professorinnen und Professoren machen. Unklar sind auch noch Forschungsschwerpunkte und Studienangebote - diese müssen erst entwickelt werden.

Weitere Details und Hintergründe:

Mehr zum Thema Landespolitik Landespolitik Digital Uni Linz: Was hinter der Verschiebung der Hearings steckt LINZ. Bei drei Mitgliedern des Gründungskonvents besteht Befangenheit gegenüber einzelnen Bewerbern, ein viertes Konventsmitglied ist zurückgetreten. Digital Uni Linz: Was hinter der Verschiebung der Hearings steckt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper