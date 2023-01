Digital-Uni: Hearings nun in erster Märzwoche

Die Hearings finden nun in der ersten Märzwoche statt, wie Konventsvorsitzende Claudia von der Linden den OÖN mitteilte. "Wir sind als Gründungskonvent bestrebt, so rasch wie möglich eine Entscheidung über die Besetzung der Gründungspräsidentschaft zu treffen, um den bestehenden Zeitplan einzuhalten", sagt sie.

Die dieswöchigen Hearings (und die im Anschluss geplante Entscheidung über den Gründungsrektor) waren Montagabend in letzter Minute abgesagt worden, weil der neunköpfige Konvent nicht mehr beschlussfähig war. Drei Mitglieder hatten sich wegen einzelner Bewerber für befangen erklärt. Ein viertes Mitglied (Gerald Bast) hatte seinen Rücktritt erklärt - verbunden mit heftiger Kritik an der Arbeit im Konvent (die OÖN berichteten ausführlich).

Um einen gültigen Beschluss fassen zu können, braucht der Konvent aber zumindest sechs stimmberechtigte Mitglieder. Das ist mittlerweile wieder gewährleistet, nachdem das Wissenschaftsministerium umgehend den Rektor der Montanuni Leoben, Wilfried Eichsleder anstelle von Gerald Bast in den Konvent nachnominiert hatte.

Digital-Uni: So begründet Gerald Bast seinen Rückzug

Die Digital-Uni Linz (offiziell: "Institute of Digital Sciences Austria" - IDSA) soll im Herbst 2023 mit ersten Studienangeboten starten.

Nach dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) übte am Freitag auch Neos-Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer scharfe Kritik am "Debakel rund um den Gründungskonvent". Die Oberösterreicherin, die seit mehr als zwanzig Jahren als Managerin für einen internationalen IT-Konzern arbeitet, forderte (ähnlich wie Luger) ein "Zurück an den Start mit einem international besetzten Gründungskonvent."

Autor Markus Staudinger Leitender Redakteur, stv. Ressortleitung Politik