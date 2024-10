Digital-Uni: "Für die Architekten ist das bitter"

Seit Montag ist klar, die nötige Umwidmung für den Campusbau der IT:U wird es am geplanten Standort in Urfahr nicht geben. Das in einem zweistufigen Architekturwettbewerb gekürte Siegerprojekt ist damit obsolet. Das könnte Sie auch interessieren: Das Nein zur IT:U in Urfahr ist auch ein Nein zum Masterplan Susanne Seyfert, stv. Vorsitzende der Architekten-Sektion in der Kammer der Architekten, Ziviltechniker und Ingenieure, spricht im OÖNachrichten-Interview über Wettbewerbsgepflogenheiten