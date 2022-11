Die Energiekrise hat auch ihre guten Seiten. Die größten heimischen Industriekonzerne – Lenzing, Borealis und nicht zuletzt die voestalpine – jagen ihre industrielle Abwärme bisher weitgehend ungenutzt in die Luft. Das könnte sich, zumindest auf Linzer Boden, in den nächsten Jahren ändern. Die Stadt Linz und die voestalpine überlegen, Prozesswärme der voestalpine in das Linzer Fernwärmenetz einzuspeisen.