Die SPÖ beschwört die Wende und das Schreckgespenst Schwarz-Blau

Oberösterreichs SPÖ-Chef Michael Lindner trat in Steyr vor dem Museum Arbeitswelt auf.

Vergangenes Jahr hatte er hier noch seine Premiere gefeiert, am Montag überließ Oberösterreichs SPÖ-Chef Michael Lindner die Bühne der größten Maifeier des Landes anderen. Lindner trat in Steyr – einer von mehr als 50 Kundgebungen im Land – auf, die Bühne am Linzer Hauptplatz übernahmen traditionsgemäß der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl.