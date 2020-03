"Die schwerste Krise, die wir durchstehen müssen"

OÖNachrichten: Herr Landeshauptmann, können Sie derzeit gut schlafen?

Thomas Stelzer: Gut ist übertrieben. Schlafen schon, aber eher wenig und unruhig.

Steht uns die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bevor?

Das würde ich so sehen. Meine Generation und erst recht die Jüngeren haben sicher noch nicht so herausfordernde Zeiten erlebt, wie wir sie jetzt durchstehen müssen.

Wann war für Sie absehbar, dass das Coronavirus-Problem solche Dimensionen annehmen wird?

Am Ende unserer Semesterferien hatte ich ein Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, bei dem er aufgrund seiner internationalen Kontakte angedeutet hat, dass einiges auf uns zukommt. Ich muss zugeben, diese Dimension habe ich damals auch noch nicht gesehen.

Die bisherigen Maßnahmen wie Absagen und Schließungen sind massiv. Wird noch mehr kommen?

Die einschneidenden Maßnahmen verfolgen das große Ziel, die Zahl der Ansteckungen zu reduzieren, damit unser Gesundheitssystem leistungsfähig bleibt für jene, die es dringend brauchen. Wir hoffen sehr, dass sie Wirkung zeigen. Verlässlich sagen kann das leider noch niemand. Es kommt auch darauf an, dass sich die Menschen weiter an all das halten. Ich habe großen Respekt davor, wie diszipliniert und kooperativ der Großteil der Bürger mit den Maßnahmen umgeht.

Wie gehen Sie selbst mit der Situation um? Sie haben als Politiker sehr viele Sozialkontakte.

Die sind aber auch ordentlich zusammengekürzt worden. Viele Termine wurden abgesagt. Wir machen mehr Besprechungen in Form von Videokonferenzen. Auch privat versuchen wir, Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren.

Treffen Sie Ihre Mutter noch?

Ich besuche sie nicht, auch wenn es schmerzlich ist. Ich bin ein Einzelkind. Aber meine Mutter gehört zur Risikogruppe, und ich komme viel mit anderen Leuten zusammen. Ich möchte sie nicht in Gefahr bringen. Ich greife öfter zum Telefonhörer.

Es wird befürchtet, dass die Intensivbetten in den Spitälern ausgehen, wenn vor allem viele Ältere erkranken. Können in Oberösterreich neue Betten geschaffen werden?

Die Sorge davor, dass es knapp wird, treibt uns zu all diesen Maßnahmen. Wir müssen alles dafür tun, dass unser hochwertiges Angebot ausreicht. Wir werden auch am Eingang der Spitäler neue Formen der Aufnahme, also Gesundheitschecks machen, damit wir das Personal noch besser schützen.

Die Stadt Wien gab bekannt, dass die Messehalle für ein großes Not-Lazarett vorbereitet wird. Ist so etwas in Oberösterreich angedacht?

Wir suchen derzeit nach Unterbringungsmöglichkeiten und Quartieren für Menschen, die leichter erkrankt sind und nicht zu Hause bleiben können, etwa weil sie alleine sind, die aber kein hochwertiges Spitalsbett brauchen. Wir als Land haben Infrastruktur, die leer steht, beispielsweise Internate. Aber Experten müssen sagen, ob das passt.

Die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind gravierend. Werden Sie Firmen, denen Umsätze völlig wegbrechen, helfen können?

Es stimmt leider, dass das große wirtschaftliche Folgen haben wird. Der Bund präsentiert am Wochenende sein erstes Hilfsprogramm, wir werden das ergänzen. Jetzt muss gehandelt werden, mit dem Ziel, viele Arbeitsplätze zu erhalten und den Aufschwung schnell organisieren zu können, wenn wir diese schwierige Phase hoffentlich überstanden haben.

Welche Botschaft geben Sie den Oberösterreichern mit?

Es ist eine ernste Situation. Aber was Oberösterreich immer ausgemacht hat, ist, dass wir zusammenhalten. Jetzt kommt es darauf an. Ich rufe alle auf, mit Ruhe, aber Konsequenz das gemeinsame Tragen der Maßnahmen möglich zu machen. Ich bin mir sicher, dann können wir das hinkriegen.

Video: Thomas Stelzer im Interview

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at