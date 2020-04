"Die Regierung hat die Sozialpartner wieder auf die Seite geschoben"

Gestern, Mittwoch, jährte sich die Gründung des Gewerkschaftsbunds (ÖGB) zum 75. Mal. Über Corona, Arbeitslosigkeit und Vermögenssteuern spricht Oberösterreichs ÖGB-Landesvorsitzender Johann Kalliauer im Interview.

OÖNachrichten: Wie trifft die Corona-Pandemie den ÖGB, neben den abgesagten Jubiläumsfeiern?

Kalliauer: In unserer Gründungszeit war Krisenmanagement angesagt. Heute ist es eine andere Form der Krise, aber die Gewerkschaften sind wieder massiv gefordert. Aktuell machen wir jede Menge Arbeit auf betrieblicher Ebene, beraten und wickeln Kurzarbeitsanträge ab. Wir haben in 75 Jahren viel erreicht, von Kollektivverträgen, Betriebsräten über Arbeitslosen-, Kranken- und Insolvenzversicherung bis zum Pflegegeld. Aber wir schauen in die Zukunft, die Arbeitnehmer bauchen uns mehr denn je.

Teilen Sie die Meinung vieler, dass die türkis-grüne Bundesregierung in der Coronakrise grundsätzlich einen guten Job macht?

Ich sage: Ja, aber. Sie hat gut begonnen und möglichst alle relevanten Partner eingebunden. Fehler und Hoppalas haben sich eingeschlichen, die sind verzeihlich. Mittlerweile sehe ich aber, dass die Regierung in alten Trott verfällt und die Sozialpartner wieder auf die Seite geschoben hat. Der enge Schulterschluss geht verloren. Wir werden nicht mehr wirklich eingebunden. Etwa beim Thema Risikogruppen, wo mehr als eine Woche nach der Ankündigung noch nicht klar ist, welche Personen mit Homeoffice oder Freistellung geschützt werden sollen, und Mitarbeiter in systemrelevanten Bereichen offenbar vom Schutz ausgenommen werden. Oder: Die Regierung nimmt berechtigterweise viel Geld in die Hand, um Unternehmen zu stützen. Unsere Forderung, jene, die den Job verlieren, besser abzusichern, stößt aber auf taube Ohren.

Sie fordern eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Bund und Land Oberösterreich argumentieren mit anderen Hilfen, etwa mit Familienfonds und Wohnzuschuss.

Dass Einzelmaßnahmen gesetzt werden, ist unbestritten. Aber in Relation zu den Unternehmen ist es zu wenig für die Arbeitnehmer. Manches ist auch Etikettenschwindel – etwa die Arbeitsstiftungen in Oberösterreich, die schon zuvor geplant waren. Und das Argument auf Bundesebene, dass die Leute eh einen Job bekommen werden, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, greift zu kurz. Es glaubt wohl niemand ernsthaft, dass der Schalter nach der Krise so einfach wieder umgelegt wird. Es gäbe viele Möglichkeiten, Arbeitslosen zu helfen, die ihren Lebensunterhalt kaum bestreiten können. Hier fehlt aber die Gesprächsbereitschaft der Bundesregierung.

Der ÖGB fordert Vermögenssteuern zum Begleichen der Krisenkosten und warnt vor heftigen Verteilungsdebatten. Ist das jetzt nicht schädlich für den Standort und für das Verhältnis zur Wirtschaftskammer, das in Sachen Kurzarbeit doch wieder gut war?

Wir sehen das durch keine politische Brille. Wir wollen, können und werden nicht zulassen, dass die Arbeitnehmer und kleinen Firmen wieder in übergroßem Ausmaß die Zeche zahlen. Dass es nach der Krise keine Maßnahmen brauchen wird für das Budget, glaubt keiner. Darum führen wir einmal mehr Vermögenssteuern ins Treffen – mit dem Aspekt der Gerechtigkeit. Das ist nicht standortschädlich, sondern nur recht und billig. Die Sozialpartnerschaft hat immer gut funktioniert, wenn Argumente ernsthaft gehört wurden und man Wege suchte, um sich zu treffen.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at