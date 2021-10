Peter Binder, pointierter Angreifer der SPÖ im Landtag, ist nun Dritter Landtagspräsident. Er will ausgleichend wirken, aber kritisch bleiben, "wo es notwendig ist". OÖNachrichten: Sie sind jetzt Landtagspräsident. Eigentlich ist das eine Rolle, die man eher am Ende der politischen Laufbahn zugesprochen bekommt. Kommt das für Sie nicht zu früh? Peter Binder: Das werde ich oft gefragt, weil das bis jetzt tatsächlich so der Eindruck war, dass diese Funktion eher am Ende der Laufbahn steht. Aber