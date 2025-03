"Die oberösterreichische Volkspartei hat sich aufgegeben"

Die neue Dreierkoalition im Bund, bestehend aus ÖVP, SPÖ und Neos, deutet der grüne Landesrat Stefan Kaineder als "grundsätzlich keine schlechte Nachricht" für Österreich - vor allem, weil ein "rechtsextremer Kanzler", namentlich FPÖ-Chef Herbert Kickl, noch im letzten Moment verhindert werden konnte. Diese Tatsache allein stelle für Kaineder allerdings keinen "Freifahrtsschein" dar - vor allem, weil er im Regierungsprogramm "klare Rückschritte" in puncto Klimaschutz erkennt.

Besonders die Einstellung verschiedener klimafreundlicher Förderungen, etwa die Umsatzsteuerbefreiung von PV-Anlagen oder die Prämie für einen Heizkesseltausch, im Namen der Budgetkonsolidierung, sei der falsche Zugang. Diese Förderungen, beschlossen unter der schwarz-grünen Vorgängerregierung, hätten vor allem einen volkswirtschaftlich positiven Effekt gehabt. "Wir haben Arbeitsplätze gesichert, den Menschen geholfen, ihre Häuser zu sanieren und dabei noch etwas für das Klima getan."

Mit der nunmehrigen Streichung verhindere man "die Modernisierung hin zu einer klimafreundlichen Gesellschaft", sagt Kaineder. Gleichzeitig wende man mehrere Milliarden Euro für den Bau von Autobahnen auf - "das ergibt einfach keinen Sinn". Ein weiterer Wehmutstropfen sei die Streichung der E-Auto-Förderung.

VP und FP im "Paarlauf"

Die schwarz-blaue Landesregierung in Oberösterreich bedeute unterdessen Stillstand im Bundesland. "Die blaue Handschrift" sei vor allem in der Energiepolitik am deutlichsten. Die Volkspartei habe sich in dieser Frage aufgegeben. Wirtschaftspolitisch sei "jedem klar, was der Standort und die Industrie brauchen - nämlich eine günstige und verlässliche Energieversorgung", sagt Kaineder.

Zwar sei die Geschwindigkeit beim Photovoltaik-Ausbau und die Nutzung der Wasserkraft gut - Problembereich sei aber weiterhin die Windkraft, deren Ausbau durch die erst kürzlich angekündigten Verbotszonen nahezu verunmöglicht worden sei. Diese würden vom zuständigen VP-Landesrat Markus Achleitner "auch noch als gute Nachricht verkauft".

"Müssen ins Gespräch kommen"

Und wie ist es um die grüne Partei nach fünf Jahren Regierungsbeteiligung bestellt? Rund zweieinhalb Jahre vor der Landtagswahl in Oberösterreich gibt man sich optimistisch. Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger berichtet von einem zehnprozentigen Mitgliederzuwachs seit der Nationalratswahl im September, mittlerweile zähle man rund 1400 Parteimitglieder.

Für die kommenden Monate müsse man nun wieder "mit den Menschen ins Gespräch kommen", mehrere Stammtische und Wirtshausbesuche in ganz Oberösterreich seien dazu geplant. Der Diskurs mit allen Bürgern, "vor allem jenen, die andere Meinungen vertreten", müsse das Ziel der Grünen als Bewegung sein, ergänzte Kaineder abschließend.

