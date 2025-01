Die Linzer Bürgermeister-Stichwahl und die Frage der Mobilisierung

Vor der Wahl ist nach der Wahl: Punkt sechs Uhr früh fand der Linzer Bürgermeisterwahlkampf von Dietmar Prammer am Montag seine Fortsetzung. Der SP-Kandidat und geschäftsführende Vizebürgermeister warb bei einer Flyeraktion um Stimmen für die Stichwahl am 26. Jänner. Sein Gegner dort ist mit Stadtrat Michael Raml der freiheitliche Kandidat. Für die Blauen ist das in Linz eine Premiere. Prammer kam im ersten Wahlgang auf 40,2 Prozent, Raml auf 20,2 Prozent.