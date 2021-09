"Die Landesregierung hat in der Pandemie versagt"

"Die gesamte Landesregierung hat ihre Verantwortung in der Pandemiebekämpfung nicht wahrgenommen und versagt", kritisierte Neos-Spitzenkandidat Felix Eypeltauer gestern in einem Rundumschlag das Corona-Krisenmanagement des Landes. Sei es bei der fehlenden Information für migrantische Gruppen zum Thema Impfen oder der geringen Impfquote in den Altenheimen.

Bei der FPÖ sieht Eypeltauer eine "zutiefst verantwortungslose Politik auf dem Rücken der Eltern, Kinder und des Gesundheitspersonals", denn: "Aus wahltaktischen Gründen macht die FPÖ den Menschen Angst vor der Impfung." Bei der ÖVP vermisst Eypeltauer eine klare Linie und sieht ein "völliges Verschlafen des Sommers". Zudem sei man nicht ehrlich zu den Menschen, was die notwendigen Maßnahmen angehe. "Aus Wahlkampfgründen", vermutet Eypeltauer. Die Infrastruktur für flächendeckende PCR-Tests hätte aufgebaut werden sollen, sagte Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker. Er forderte eine Garantie für offene Schulen: "Hätten wir eine ordentliche Impfquote, wäre diese Pandemiebekämpfung auf dem Rücken der Kinder gar nicht notwendig."

Für eine generelle Impfpflicht sei man nicht, so Loacker, sehr wohl aber für kostenpflichtige Tests: "Wie kommen die Geimpften dazu, den Ungeimpften die Tests zu bezahlen?"