Die Landes-SPÖ und ihre Chefsuche: "Ich sehe keinen Unmut"

Interims-Chef Alois Stöger skizzierte am Montag den zeitlichen Fahrplan, nannte aber keine Namen.

Wer wird neuer Chef der Landes-SPÖ? Diese Frage treibt die Genossen seit Monaten um. Einen offiziellen Namen gibt es bisher nicht, seit heute aber ein Datum: Am 6. Mai soll der neue Vorsitzende in den Parteigremien beschlossen und der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. Diesen Fahrplan präsentierte Alois Stöger am Montag nach einer Sitzung des Landesparteivorstandes. Bei dem Ex-Minister und Interims-Landeschef laufen die Fäden der Personalsuche zusammen.