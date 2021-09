Stagnierende Impfquote in Oberösterreich, eine aufgeheizte Wahlkampfstimmung durch die Anti-Impf-Propaganda der Freiheitlichen und dazu noch mit der MFG eine neue wahlwerbende Bewegung, die sich überhaupt ausschließlich als Impfgegner-Partei positioniert. Vor diesem Hintergrund mündete eine Anfrage der OÖNachrichten über die aktuelle Lage in den oberösterreichischen Spitälern in einen gemeinsamen Appell oberösterreichischer Spitzenmediziner "für einen verantwortungsvollen Umgang mit Corona".