"Die Impfung darf kein Symbol der Spaltung bleiben"

Über die aktuelle Corona-Lage in Oberösterreich informierte Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP) in der Sitzung der Landesregierung am Dienstag. Und die Lage ist schwierig: Oberösterreich bleibt bei der Inzidenz im Spitzenfeld, die Zahl der Bezirke mit Ausreisekontrollen steigt, bei der Impfquote liegt das Land mit rund 60 Prozent auf dem letzten Platz.