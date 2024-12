Die Gemeinden und die Personalnot: Kooperationen als Ausweg?

Amtsleiter, Bauhofmitarbeiter und Co. sind begehrt und gesucht in den Gemeinden. Personalmangel ist den oberösterreichischen Kommunen schon lange nicht mehr fremd, rund 14.300 Fachkräfte sind dort aktuell beschäftigt. Kooperationen in Form sogenannter Verwaltungsgemeinschaften sollen Abhilfe schaffen. Die Gemeinschaften können den gesamten Verwaltungsapparat betreffen oder einzelne Teilbereiche wie Bauhof oder Buchhaltung, die Zahl der teilnehmenden Gemeinden variiert. 25 solcher Gemeinschaften