"Die Frage ist, ob es neun Regierungsmitglieder im Land braucht"

LINZ. Über die Voraussetzungen für die Abschaffung des Proporzes und die Glaubwürdigkeit der SPÖ spricht der rote Klubobmann Christian Makor, geborener Winkelbauer, im OÖN-Sommerinterview.

OÖNachrichten: Herr Makor, Sie sind einer der ganz wenigen Männer in der Politik, die den Familiennamen der Frau angenommen haben. Würden Sie sich wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Feminist bezeichnen?

Christian Makor: Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern ist mir – seit ich politisch denken kann – ein großes Anliegen. Aber dass ich den Namen meiner Frau angenommen habe, ist im Wesentlichen ihr geschuldet, weil sie sicher eine Feministin ist. Meine Eltern waren damals schockiert und fragten: Schämst du dich für uns? Nein, natürlich nicht. Aber auf solche Formalien habe ich nie Wert gelegt.

Die SPÖ Oberösterreich ist seit 2009 in Opposition, sitzt aber dank des Proporzes stets in der Regierung. Wann wird der Proporz abgeschafft?

Den Proporz ohne flankierende Maßnahmen abzuschaffen, hieße, das Pferd von der falschen Seite aufzuzäumen. Bei den Kontrollrechten des Landtags sind wir in Oberösterreich in einem demokratiepolitischen Notstandsgebiet, weil wir im Unterschied zu den meisten Bundesländern die Einsetzung einer Untersuchungskommission nicht als Minderheitenrecht haben. Abgeordnete haben kein Akteneinsichtsrecht, und im Unterschied zu Salzburg und dem Parlament gibt es keinen Budgetdienst. Das sind Grundvoraussetzungen für die Abschaffung des Proporzes, ohne die die Machtfülle der Landesregierung ausgeweitet würde.

Die Steiermark hat den Proporz bereits 2015 abgeschafft und den Landtag von 56 auf 48 Abgeordnete verkleinert. Ist das auch für Oberösterreich ein Modell?

Zuerst möchte ich über die Frage reden, ob es neun Regierungsmitglieder braucht. Es gibt ein Ungleichgewicht: Jedes Regierungsbüro hat mehr Budget und Mitarbeiter als unser mittelgroßer Landtagsklub. Den Landtag zu verkleinern, ohne dessen Kontroll- und Aufsichtsrechte substanziell aufzuwerten, wäre eine populistische Scheindiskussion. Wenn es danach fünf oder sechs Abgeordnete weniger sind, dann soll es so sein.

Warum kann die SPÖ bei den Wählern nicht mehr punkten?

Es ist immer eine Frage, welche Themen gerade Hochkonjunktur haben. Beim Thema leistbares Wohnen – die Mieten stiegen in den vergangenen Jahren doppelt so schnell wie die Einkommen – haben wir eine hohe Glaubwürdigkeit, auch bei der Pflege und der Kinderbetreuung. Da ist der Urlaub der Eltern schon lange aus, haben die Kindergärten im Sommer wegen der vielen Schließtage immer noch nicht offen. Es geht darum, ob wir unsere Rezepte glaubwürdig an den Mann und an die Frau bringen.

Welche drei Vorhaben stehen ganz oben auf Ihrer Liste?

Wir haben einen Antrag eingebracht, die Wahlkampfkosten-Obergrenze für Oberösterreich zu halbieren. Zweitens geht es um die Höchstgrenze für die Wohnbeihilfe – sie wurde seit 2009 nicht mehr erhöht und trifft viele Familien. Drittens wollen wir auch bei der Kinderbetreuung in die Champions League, nicht nur in der Wirtschafts- und Standortentwicklung.

