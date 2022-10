Die Zelte, in denen das Innenministerium Asylwerber unterbringen will, seien ein Zeichen des "Totalversagens der Bundesregierung" wetterte die SPÖ Burgenland am Sonntag. Von Versagen spricht auch Oberösterreichs Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Allerdings habe nicht die Regierung, sondern die EU versagt.

"Die Flüchtlinge sind Putins Kriegsmittel, ebenso wie die Energieversorgung", sagt Hattmannsdorfer. Um die Herausforderung zu meistern brauche es nicht nur eine "faire Aufteilung der Asylwerber auf alle EU-Staaten", sondern auch Strafen für all jene Staaten, die sich nicht beteiligen. So könnten etwa die Fördermittel gekürzt werden. Österreich als Nettozahler könne über die Verwendung der Gelder "wohl mitbestimmen“".

Sanktionen gegen Serbien

Gegen Tschechien, Ungarn und Polen sollen sich die Sanktionen richten, denn sie nehmen keine Flüchtlinge auf. Aber auch gegen Serbien. In Serbien können derzeit etwa Inder oder Tunesier ohne Visum einreisen. Nach Angaben des Bundeskanzleramtes hat es in den vergangenen Monaten eine Vervielfachung von illegalen Einreisen von indischen und tunesischen Staatsbürgern nach Österreich gegeben. Sie kommen aus sicheren Herkunftsländern, haben also kaum Chancen auf Asyl in Österreich.

Sie sollen, in Österreich angekommen, schneller wieder abgeschoben werden, fordert Hattmannsdorfer. Bisher dauere ein Verfahren drei bis vier Monate, wenn der Werbende Einspruch erhebt, länger. Von 58.000 Asylwebern, die heuer Anträge gestellt hatten, wurden 30.000 abgelehnt.