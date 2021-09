Die ersten Wahllokale haben geöffnet

Ein Endergebnis, das bereits die Briefwahlstimmen beinhaltet, wird für den späten Abend erwartet.

In 1.705 Wahllokalen können die Oberösterreicher heute, Sonntag, ihre Stimmen für die Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen abgeben. 239 davon sind jedoch nicht barrierefrei. Die kürzeste Öffnungszeit hat ein Wahllokal in einem Seniorenheim in Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf/Krems), wo man nur zwischen 10 und 11 Uhr wählen gehen kann. Auch im Altenheim Eggelsberg (Bezirk Braunau) ist das Wahllokal bloß von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Mehr als die Hälfte aller Wahllokale schließen aber erst zwischen 15 und 16 Uhr (insgesamt 924) und der Großteil (1.686) hat spätestens ab 8 Uhr auf.

Die Wähler bekommen drei Stimmzettel - einen lavendelfarbenen für die Landtags-, einen cremeweißen für die Gemeinderats- und einen beigen für die Bürgermeister-Direktwahl. Da diesmal Vorzugsstimmen durch Ankreuzen und nicht handschriftlich vergeben werden, ist das Format etwas größer ausgefallen. Deshalb und wegen der hohen Zahl an Briefwählern - rund 200.000 Wahlkarten wurden ausgegeben - wird die Auszählung vermutlich etwas länger dauern als 2015. Mit einem Endergebnis wir keinesfalls vor 22 Uhr gerechnet.