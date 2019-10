Die Entscheidung ist gefallen: Wojak wird als Bezirkshauptmann abberufen

Es war eine Entscheidung,die weit über die Bezirksgrenzen von Braunau hinaus hohe Wellen schlug: Ende Juli leitete das Land Oberösterreich ein vorzeitiges Abberufungsverfahren gegen Bezirkshauptmann Georg Wojak ein. Die Vorwürfe reichten von Amtsmissbrauch über die missbräuchliche Verwendung von Repräsentationsgeldern bis hin zu Vorteilsannahme. Auch bei der Staatsanwaltschaft sind Ermittlungen anhängig. Wojak und sein Anwalt Bruno Binder betonen, die Vorwürfe seien nicht haltbar.

Das Verfahren der vom Land eingesetzten Begutachtungskommission ist mit gestern abgeschlossen, das Ergebnis einstimmig: Man empfiehlt die Abberufung. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) folgte der Empfehlung und informierte Wojak persönlich. "Jemandem, der 59 Jahre alt ist und zweifellos seine Meriten hat, so eine Entscheidung mitteilen zu müssen, ist keine Freude", sagte Stelzer. Die Begründung der Kommission darf das Land aus Datenschutzgründen nicht veröffentlichen.

In Kraft treten werde die Abberufung formal in drei Monaten, diese Frist ist gesetzlich vorgeschrieben. Wojak wurde bereits im Juli abgezogen und arbeitet gegenwärtig in der Gesundheitsabteilung des Landes. Er werde danach eine andere Aufgabe übertragen bekommen, sagte Stelzer. Überlegt wird eine Tätigkeit im Rahmen des Hartheim-Gedenkjahres 2020. Wojak werde auch keine finanziellen Einbußen hinnehmen müssen, sondern in der neuen Funktion in etwa die Bezüge eines Bezirkshauptmannes erhalten, kündigte der Landeshauptmann an.

Warum nun nach elf Jahren an der Spitze der Bezirkshauptmannschaft plötzlich so massive Vorwürfe gegen Wojak vorgebracht worden sind? Eine Erklärung ist, dass sich die Situation nach einer anonymen Anzeige, die gegen Wojak 2018 erstattet wurde, aufgeschaukelt hat. Die Staatsanwaltschaft hat die darauf folgenden Ermittlungen zwar eingestellt. Wojak soll aber in der BH intensiv nach den Personen hinter dieser Anzeige gesucht haben. Das habe sich bis hin zum Mobbing entwickelt, so der Vorwurf.

"Durch die Hölle gegangen"

Anwalt Binder reagierte wenig überrascht auf die Abberufung: "Bei der Zusammensetzung der Kommission habe ich nichts anderes erwartet." Die Mitglieder seien ganz und gar nicht unabhängig gewesen, sondern "Wojak-Gegner". Er werde nun mit seinem Mandanten die weitere Vorgangsweise besprechen: "Es gibt zwei Varianten: entweder ein Auskommen mit dem Land finden oder beim Arbeitsgericht klagen."

Eine Klage hätte Chancen, ist Binder überzeugt. Aber man müsse die Verfahrensdauer bedenken. Er habe das mit Wojak noch nicht besprochen: "Ihm geht es nicht gut. Er ist öffentlich und beruflich durch die Hölle gegangen."

Die Begutachtungskommission

Die Begutachtungskommission wurde nach den Vorgaben des oberösterreichischen Objektivierungsgesetzes eingerichtet. Dieses schreibt fest, aus welchen Bereichen die Mitglieder kommen müssen. Die genaue Bestellung oblag dem Landesamtsdirektor Erich Watzl.

In der Kommission waren:

Hilde Hartl, Leiterin der Abteilung Personal-Objektivierung, Antonia Licka, Landespräsidialdirektorin, Helmut Ilk, Direktor Personal, Markus Kitzberger, Vizepräsident des Landesverwaltungsgerichts, Andrea Schörghofer-Tomassich, Personalberaterin, Thomas Stummer, Personalberater.

Die Kommission prüfte, ob Georg Wojak für die Ausübung dieser Führungsfunktion geeignet ist. Wojak wurde zweimal angehört, einmal 50 Minuten, einmal fünfeinhalb Stunden. Außerdem wurden weitere 29 Auskunftspersonen gehört.

Bereits im Juli hat die Interne Revision des Landes die Bezirkshauptmannschaft Braunau geprüft: Sie kam zu dem eher unspektakulären Urteil, dass Positives überwiege, Verbesserungen aber notwendig seien.

