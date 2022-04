Die Details der SPÖ-Urwahl

Das Motto lautet vielversprechend „Du entscheidest“. Beim Landesparteitag im Herbst wird die SPÖ Oberösterreich erstmals über eine Reihe von Fragen abstimmen.

Lindner hatte dies bei seinem Antritt am 7. Februar, als er die bisherige Landesparteichefin Birgit Gerstorfer ablöste, angekündigt. Zum ersten Mal in der 130-jährigen Parteigeschichte sollen die Mitglieder nicht nur ihren Parteichef küren können, sondern auch über die inhaltlichen Schwerpunkte der Landes-SPÖ abstimmen. Heute wird den Gremiumsmitgliedern präsentiert, nach welchem Prozedere diese Wahl ablaufen soll. Fest steht, dass es vor dem Landesparteitag, der am 30. September und 1. Oktober stattfinden wird, am 3. September zu einem „Super-Wahlsamstag“ für die SPÖ-Mitglieder in Oberösterreich kommen soll.

Im Februar war eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die ein Modell für die „Urabstimmung“ erarbeiten sollte. Die Gruppe bestand aus dem Steyrer Bürgermeister Markus Vogl, der Bundesfrauenvorsitzenden Eva Maria Holzleitner, der Linzer Bezirksgeschäftsführerin Claudia Hahn und dem Landtagsabgeordneten Mario Haas.

Gerstorfer und der frühere Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer waren letztlich über eine eine vielkritisierte „Impfkampagne“, die dann zurückgenommen wurde, gestolpert. Unmut in der Partei hatte auch eine umstrittene Analyse verursacht, in der unter anderem die große Rolle der Gewerkschafter in der Partei kritisiert wurde.