16 Prozent rechnen mit einer Verbesserung. Das geht aus einer von der Landes-VP in Auftrag gegebenen Umfrage der M & R Meinungsforschung vom Dezember hervor. Ein Jahr zuvor hatten noch 30 Prozent eine Verbesserung erwartet, 21 Prozent eine Verschlechterung.

"Die Menschen blicken mit Sorge in die Zukunft, die Coronakrise ist im Alltag angekommen", sagte VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer bei der Präsentation der Studie. Hattmannsdorfer kündigt für heuer "kein klassisches Wahljahr", sondern ein "hartes Arbeitsjahr" an. Seine Partei werde den Landtagswahlkampf "so kurz wie möglich" halten. Man müsse "Gesundheit stützen" und "Arbeitsplätze stützen". Die Umfrage ergab unter anderem auch 82 Prozent Zufriedenheit mit der Landesregierung (Bund: 65 Prozent).

