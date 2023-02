Die Champions League ist noch außer Reichweite

2015, als die OÖNachrichten die 33 Thesen für Oberösterreich entwarfen, hatte auch der damalige Landeshauptmann Josef Pühringer (VP) eine griffige Vorstellung für die Zukunft des Landes: "Wir wollen in die Champions League der leistungsstärksten Wirtschaftsregionen Europas", hieß es damals aus der Landes-VP.

Ein ehrgeiziges Ziel, eines, das den Voraussetzungen Oberösterreichs angemessen ist. Aber auch eines, an dem sich die Landespolitik und vor allem die Volkspartei nun messen lassen muss.

Geschafft hat man den Sprung bisher noch nicht. Im jüngsten Wettbewerbs-Index der europäischen Regionen, dem "Regional Competitiveness Index" (RCI) aus dem Jahr 2019, liegt Oberösterreich an 74. Stelle unter 268 Regionen. Ähnlich das Bild in einer RCI-Sondertabelle von europäischen Regionen, die mit Oberösterreich strukturell vergleichbar sind: Hier liegen wir auf Rang 34 unter 86 Regionen. Das ist gutes Mittelfeld, aber noch keine Tuchfühlung zu den Champions. Bedenklich, dass Oberösterreich ausgerechnet in den Zukunftskriterien "technologische Entwicklung" und "Innovation" im Vergleich zu ähnlich strukturierten Regionen unterdurchschnittlich abgeschnitten hat.

Es ist also Luft nach oben. Im Land werden große Hoffnungen an die neue Digital-Universität in Linz geknüpft, die gerade eine überaus holprige Gründungsphase durchläuft. Anfang März finden die im ersten Anlauf kurzfristig verschobenen Hearings zur Besetzung des Gründungsrektorpostens statt. Es wird eine richtungsweisende Entscheidung für das Schlüsselprojekt.

