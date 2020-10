"Wir tun alles, damit das Contact Tracing weiter voll funktionieren kann", sagt Florian Kirchstetter. Der 33-Jährige trat am 1. Juli seinen neuen Job als Landes-Personaldirektor an und ist seither im Krisenmodus. Im OÖN-Interview spricht er auch über Homeoffice und Kritik an seiner Bestellung.