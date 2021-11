"Die Angriffe sind aufs Schärfste zurückzuweisen"

OÖNachrichten: Sie sind jetzt als Präsident des Oberlandesgerichts Linz für fünf Landesgerichte, 26 Bezirksgerichte und rund 1500 Mitarbeiter in Oberösterreich und Salzburg verantwortlich. Ist das die Krönung Ihrer Karriere in der Justiz?

Erich Dietachmair: Es ist auf jeden Fall ein Höhepunkt, diese Position zu erreichen. Ich freue mich darüber sehr. Vieles ist natürlich auch Fügung, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

In Ihrer Freizeit gehört Ihre Leidenschaft unter anderem dem Fußball. Sie waren früher Spieler, dann Trainer und sind Funktionär bei Union Schiedlberg. Kann man aus dem Sport etwas für den Beruf lernen?

Mich hat der Sport sicher geprägt. Man lernt, wie wichtig Teamgeist ist. Wenn einer läuft wie verrückt, aber alle anderen stehen, wird man nichts erreichen. Nur im Team kann man erfolgreich sein, das gilt auch hier für das Oberlandesgericht Linz. Ein OLG-Präsident ist nur so gut wie sein Team. Ich habe ein gut bestelltes Haus übernommen.

Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben?

Mir hat gerade gestern eine Kollegin zu meiner neuen Aufgabe gratuliert und gemeint, ich möge meine Gelassenheit, Fröhlichkeit und Erdung behalten. Ich glaube, das trifft es ganz gut.

Aus der Justiz gab es bis vor kurzem den Ruf nach mehr Personal. Wie ist die Lage jetzt?

Bis 2019 hatte man tatsächlich den Eindruck, die Justiz würde ausgehungert. Ich erinnere an die Worte des damaligen Justizministers Clemens Jabloner, der sagte: "Die Justiz stirbt eines stillen Todes." Die höheren Budgets seit 2019 und 2020 weisen jetzt in eine richtige Richtung. Nachholbedarf haben wir aber noch. Wenn es Langzeitkrankenstände gibt etc., sind wir immer noch schnell an der Decke und nicht so schlagkräftig, wie ich mir das wünsche.

Als ein Kritikpunkt gelten lange Verfahrensdauern, Stichwort Buwog. Sehen Sie das auch so?

Ich muss darauf hinweisen, dass es sich dabei wirklich um einzelne, sehr komplexe Verfahren handelt. Aber daran werden wir auch gemessen. Jedes einzelne Verfahren, das zu lange dauert, ist eines zu viel. Ich werde danach trachten, dass wir unsere Verfahren in guter Zeit bewältigen können.

In den vergangenen Monaten ist die Justiz massiv attackiert worden, vor allem von der ÖVP, Stichwort "linke Zellen". Wurde eine rote Linie überschritten?

Diese Angriffe sind aufs Schärfste zurückzuweisen. Die Entwicklung ist bedenklich und macht mir Sorge. Angriffe auf die Justiz hat es aus der Politik zwar immer wieder einmal gegeben. Aber die Intensität wie in den vergangenen Monaten war schon überraschend. Das tut mir im Herzen weh, weil ich überzeugt bin, dass wir gute Arbeit machen. Die Attacken werden irgendwann abflauen, weil die Kräfte in der Politik, die den Rechtsstaat ebenfalls gefährdet sehen, die Oberhand gewinnen.

Als Konsequenz aus der Debatte soll es einen Bundesstaatsanwalt geben. Eine gute Idee?

Ich war schon vor 20 Jahren Standesvertreter in der Richtervereinigung, wir haben bereits damals einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt gefordert. Ich stehe nach wie vor dazu. Es ist wichtig, jeden Anschein von Befangenheit zu vermeiden, man sieht das gerade bei politisch brisanten Themen.

Wie kann man die politische Unabhängigkeit eines Bundesstaatsanwalts sicherstellen? Jeder Mensch ist politisch.

Natürlich, aber nicht parteipolitisch. Er sollte wie bei unseren Jobs von Gremien bestellt werden wie dem Personalsenat des Obersten Gerichtshofs, in dem fünf unabhängige Richter sitzen. Wenn die Politik die Auswahl trifft, wird das zu wenig sein.

Unterzeichnen Sie das Rechtsstaats- und Antikorruptions-Volksbegehren?

Ich unterstütze jede zivilgesellschaftliche Initiative gegen Korruption. Ich habe das Volksbegehren noch nicht im Wortlaut gelesen, will es aber unterschreiben.

Wie weit können bei den Corona-Maßnahmen Eingriffe in Grundrechte gehen? Der VfGH hat Verordnungen aufgehoben. Sind das lässliche Sünden wegen der Einzigartigkeit der Situation?

Ich kann da nur auf den VfGH verweisen: Die eine oder andere Verordnung war demnach nicht ausreichend begründet. Die Mehrzahl hat aber gehalten.

Erich Dietachmair: Justiz, Ehrenamt, Fußball

Erich Dietachmair ist seit 1. November Präsident des Oberlandesgerichts Linz (OLG). Der 62-Jährige lebt in Schiedlberg, ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.

Dietachmair begann 1987 als Richter des Landesgerichtes Wels. Ab 1999 war er knapp zehn Jahre am OLG Linz tätig, als Mitglied des Personalsenats und in diversen Leitungsfunktionen. 2009 wurde er Präsident des Landesgerichtes Steyr, was er bis zu seinem jetzigen abermaligen Wechsel nach Linz war.

Dietachmair engagiert sich ehrenamtlich, er war bis zuletzt im Vereinsvorstand der Notschlafstelle Steyr tätig. Frühzeitig bzw. bedingt entlassenen Häftlingen Startchancen zu bieten, ist ihm ein Anliegen. Der leidenschaftliche Fußballer (Position Stürmer), Bergwanderer und Radfahrer ist Obmann-Stellvertreter der Union Schiedlberg und kickt dort bei den Senioren.