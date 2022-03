Deutschkurse für Ukrainer: BFI sucht Lehrpersonal

"Wir rechnen damit, dass die Nachfrage nach Deutschkursen in den nächsten Monaten sehr hoch sein wird", sagt der oberösterreichische BFI-Geschäftsführer Christoph Jungwirth angesichts der Zahl der aus der Ukraine Vertriebenen. Das BFI startet in Oberösterreich im Auftrag des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) Deutschkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine. Allerdings fehlt noch Lehrpersonal. "Dringend" suche das BFI Deutschtrainer und -trainerinnen, so Jungwirth.

Gesucht werden nicht nur erfahrene und angehende Trainer und Trainerinnen. Auch Lehrkräfte im Ruhestand (fachunabhängig) und Menschen, die Erfahrung im ehrenamtlichen Sprachunterricht haben, sowie Sprach- und Pädagogikstudenten seien "herzlich eingeladen".

Melden kann man sich unter deutsch@bfi-ooe.at oder telefonisch (0732/69225262).