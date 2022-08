Deutschkurse für Syrer in den Asylquartieren

Deutsch lernen während des Asylverfahrens: Rund 25.000 Asylwerber haben seit 2016 entsprechende Kursangebote des Landes angenommen. Bis Ende 2017 hatte sich auch der Bund an der Finanzierung beteiligt, dann stoppte die damalige türkis-blaue Bundesregierung die Mitfinanzierung. Das Land behielt die Kurse dennoch bei – unter den Integrationslandesräten Rudi Anschober, Stefan Kaineder (beide Grüne) und nun Wolfgang Hattmannsdorfer (VP).

Kursangebot und Teilnehmerzahlen waren zuletzt aber von Jahr zu Jahr rückläufig. Im Büro Hattmannsdorfer führt man das auch darauf zurück, dass die Kurse meist nur an zentralen Standorten (etwa in Linz) angeboten werden. Jetzt startete in Gutau der laut Hattmannsdorfer erste Deutschkurs des Landes für syrische Asylwerber, der dezentral direkt in einer Grundversorgungseinrichtung angeboten wird. "Es geht darum, Asylwerber, die eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit haben, frühzeitig auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten", sagt Hattmannsdorfer.

Die Interessenten müssten nun keine langen Wege mehr auf sich nehmen. Vorerst konzentriere man sich mit dieser Neuerung auf syrische Asylwerber, weil diese die nach den Ukrainern derzeit größte Gruppe in der Grundversorgung sind und sie auch die höchste Bleibewahrscheinlichkeit haben.

Für Ukrainer – diese gelten nicht als Asylwerber, sondern als Kriegsflüchtlinge – gab es von Beginn an Deutschkurse.