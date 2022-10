Deutsche Pläne für legales Cannabis sorgen die ÖVP

Bis zu 30 Gramm Cannabis und drei Marihuana-Pflanzen soll jeder Bürger in Deutschland künftig legal besitzen dürfen. Das sind zwei der Eckpunkte, die am Mittwoch von der deutschen Bundesregierung für eine Entkriminalisierung von Cannabis beschlossen worden sind. In der oberösterreichischen ÖVP werden diese Pläne mit Sorge beobachtet: "Wir bleiben beim strikten Nein zum Drogenkonsum. Der von der deutschen Ampel-Koalition eingeschlagene Pfad ist ein Irrweg", sagt VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.

Die anstehende Legalisierung in Deutschland habe auch Folgen für Oberösterreich, argumentiert Hiegelsberger. Er befürchtet wachsenden Drogentourismus im Grenzgebiet. Es bedürfe eines "wirksamen Schutzpakets", um "Oberösterreich vor einer unkontrollierten Verbreitung von Cannabis aus bayerischen Abgabestellen zu schützen". Auch der bayerische Gesundheitsminister, Klaus Holetschek (CSU), warnt vor einer solchen Entwicklung: Die deutsche Bundesregierung müsse sicherstellen, "dass keine Anreize für einen Drogentourismus nach Deutschland geschaffen werden".