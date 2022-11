"Gesundheit in Oberösterreich ist so viel wert wie nie zuvor": Das sagte die zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) bei der Präsentation des Gesundheitsbudgets 2023 am Mittwoch. Tatsächlich steigt das Budget in einem in den vergangenen Jahren nicht da gewesenen Ausmaß – von rund einer Milliarde Euro heuer auf 1,2 Milliarden Euro 2023 (siehe Grafik).