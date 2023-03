Der SP-Basis reicht es: "Rendi-Wagner oder Doskozil? Weder noch"

In der SPÖ bringt sich Doskozil gegen Rendi-Wagner in Stellung.

„Was die aufführen, ist eine Katastrophe, keiner der beiden ist besser als der andere. So etwas macht man sich intern aus. Ich denke, die Funktionäre sind ziemlich angefressen“, sagt Peter Stummer, SPÖ-Vizebürgermeister in Ried im Innkreis, der sich in der Lösung der Führungsfrage ganz klar für einen Mitgliederentscheid ausspricht. „Die Basis ringt tagtäglich für die Werte der Sozialdemokratie.