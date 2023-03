"Der Landtag wird mit Unsinn geflutet"

Zu seiner 14. Sitzung trifft der oberösterreichische Landtag am Donnerstag zusammen. Sie begann mit etwas, was in den folgenden Stunden kaum auftreten sollte: mit Stille. Denn der Landtag gedachte den verstorbenen Abgeordneten Peter Bahn (FPÖ) und Helmut Zuschrader (SPÖ).

In der folgenden Fragestunde glänzte die SPÖ nicht mit Kreativität. "Welche Maßnahmen setzen Sie in Ihrem Verantwortungsbereich, um die Ziele der Frauenstrategie für Oberösterreich 2030 im Sinne der tatsächlichen Chancengleichheit für Frauen und Männer in Oberösterreich zu verwirklichen?", diese Frage stellte sie gleich an drei Mitglieder der Landesregierung: Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), seinen Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) und Agrarlandesrätin Michael Langer-Weninger (ÖVP). Bloß die für Frauenthemen zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) wurde nicht befragt.

Klimabonus überarbeiten

In einem gemeinsamen Antrag forderten ÖVP und FPÖ die Überarbeitung des Klimabonus. „Dass auch Asylwerber und Inhaftierte einen Klimabonus bekommen, schlägt dem Fass den Boden aus“, sagten VP-Klubobmann Christian Dörfel und FP-Klubobmann Herwig Mahr. Das sei SNU, urteilte der Grüne-Klubobmann Severin Mayr. Und bediente damit einen Begriff, den zuletzt der Spindoktor Sebastian Kurz' (VP) Gerald Fleischmann geprägt hatte: strategisch notwendiger Unsinn. Die ÖVP wolle mit solchen Themen bloß von wirklich wichtigen Themen ablenken, sagte Mayr. Etwa vom Proporz, er kam am Nachmittag auch bei der Aktuellen Stunde zum Gespräch.

"Der Landtag wird heute mit SNU geflutet", hielt Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer fest.

Dauergast SNU

Trotz aller Gegenwehr wurde der schwarz-blaue Antrag mit Mehrheit beschlossen, auch die SPÖ sprach sich dafür aus. "Erfreulich ist, dass auch die SPÖ unseren Asyl-Anträgen zugestimmt hat. Offenbar kommt sie zur Vernunft und übernimmt die freiheitlichen Lösungen", lobte Mahr die "neue Doskozil-Linie" bei den oberösterreichischen Sozialdemokraten.

SNU, ein Akronym, das noch viele Male vorkommen sollte, etwa bei der anschließenden Debatte zur Altersfestellung von Asylwerbern. Der Staat dürfe sich nicht auf der Nase herumtanzen", so FPÖ-Landesparteisekretär Michael Gruber. „Deshalb muss es eine verpflichtende Altersfeststellung geben, wenn sich Asylwerber als minderjährig ausgeben."

"Es gilt die SNU-Vermutung", fügte Eypeltauer hinzu.

Gender-Medizin

Einstimmig angenommen wurde der Antrag der SPÖ-Frauensprecherin Renate Heitz: "Die Medizin orientiert sich nur am männlichen Körper. Es braucht ein Maßnahmenpaket, damit beiden Geschlechtern die beste Versorgung zukommt." So werde etwa das Krankheitsbild Herzinfarkt bei Frauen häufig übersehen, die genauen Symptome seien unklar.

"Wir stimmen sehr gerne zu", hieß es vonseiten der ÖVP. "Sowohlw as die Dringlichkeit angeht, als auch den Antrag selbst." Gender-Medizin, das klinge zwar nach Geschlechtsumwandlung, daher sage sie lieber "Frauenmedizin" sagte die Zweite Präsidentin des Landtags Sabine Binder (FP). Zustimmen wolle sie dem Antrag dennoch.

