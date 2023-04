Der Landtag tagt: "Wer nicht mitstimmt, ist böse"

Es war so, als hätte man beim Tagesprogramm der vergangenen Sitzung angeknüpft: Am 10. März widmete sich der Landtag in der Aktuellen Stunde dem Thema Proporz. Am Donnerstag ging es in der 15. Sitzung in einer dringlichen Anfrage an Landeshauptmann Thomas Stelzer weiter. Gerade jene Partei stellte die Anfrage, die lange Zeit selbst die Proporz-Debatte im Land blockiert hatte, die SPÖ.

Gemeinschaft sei zwar ein schöner Wert, er würde aber von Landeshauptmann falsch verstanden werden. „Er erlaubt es allen Regierungsmitgliedern, ihn zu begleiten“, sagte Tobias Höglinger (SPÖ). Die Leitungskompetenzen liegen in ÖVP-Ressorts, diese bildet innerhalb der Regierung eine Koalition mit der FPÖ. SPÖ und Grüne seien bloß Mitläufer. Mehr als 90 Prozent der Entscheidungen in der Landesregierung seien einstimmig, sagte Stelzer. Man helfe zusammen. „Aha, na da schau her“ und „Das ist mir ganz neu“ – Reaktionen von Rot und Grün.

Höglinger habe keine Rechte

Stelzers Antwort war kurz, kürzer als Höglingers Frage. Daher legte dieser nach: Die Opposition brauche Akteneinsicht, stärkere Kontrollrechte. Man befinde sich in Geiselhaft, werde zum Mitstimmen oft verpflichtet: „Wer nicht mitstimmt, ist böse, das ist der Zugang.“ Im Gemeinderat habe Höglinger damals noch mehr Rechte gehabt, als hier im Landtag.

MFG-Obmann Joachim Aigner hielt fest, dass der Proporz früher seine Daseinsberechtigung gehabt habe, aber mittlerweile „demokratiefeindlich“ wäre. Es brauche ein anderes politisches System, Politiker sollten „moderne Manager“ sein. Experten müssten entscheiden, der Landtag habe Kontrollrechte, weil er die Experten kontrolliere. Da hielten die Regierungsparteien dann zusammen, denn von diesem Vorhalt hielt niemand etwas.

Grünen Klubobmann Severin Mayr legte nach und wiederholte, was er schon in der vergangenen Landtagssitzung gesagt hatte. Der Proporz sei nicht mehr zeitgemäß und die Grünen würden nicht aufgeben, ihn zu bekämpfen.

"Rote Dauerbaustelle"

FP-Klubobmann Herwig Mahr sagte, er verstehe die Unruhen in der SPÖ, in dieser "roten Dauerbaustelle". Da müsse man ja fast mit anderen Themen von sich selbst ablenken. Da käme der Proporz gerade recht. Applaus aus der FPÖ, Buh-Rufe aus der SPÖ. "Wir halten am Regierungssystem fest, weil so ist der Wille der Wähler am besten abgebildet", sagte Mahr.

Jedes FPÖ-Mitglied wisse, dass der Proporz keine gute Regierungsform sei, nur die in Oberösterreich nicht, sagte Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer. Ihm stehe die Kritik auch zu, denn die Neos würden nicht in der Landesregierung sitzen, sie hatten ebenso wie die MFG bei der vergangenen Landtagswahl zu wenig Prozent der Stimmen erreicht, um ein Regierungsmitglied zu stellen.

Nonplusultra Proporz

"Es gibt nichts besseres", fasste ÖVP-Klubobmann Christian Dörfel zum Proporz zusammen. Er garantiere politische Stabilität und sei so auch mitverantwortlich für den Erfolg Oberösterreichs. "Unser System des Miteinanders ist dafür verantwortlich, dass wir im internationalen Ranking der Spitzenregionen erstmals unter den Top 50 sind."

Die ÖVP sei entschlossen und überzeugt ..., hub Dörfel abschließend an . "Eure Macht zu behalten" schrie Höglinger heraus.

Autor Michael Schäfl Redakteur Politik Michael Schäfl