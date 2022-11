Der Kanzler, der Landeshauptmann und ein Ex-Agent

Bild: Peter C. Mayr

Seit gestern tagen mehr als 1000 VP-Kommunalpolitiker und Funktionäre im "Atrium" – und haben prominente Vortragende: gestern etwa Beachvolleyball-Europameister Clemens Doppler sowie den früheren Geheimagenten und nunmehrigen Bestsellerautor Leo Martin. Am Abend war Bundeskanzler Karl Nehammer zu Gast in Bad Schallerbach. Er und Landeshauptmann Thomas Stelzer standen den Funktionären in einem Talk Rede und Antwort.

Der heutige Tag beginnt mit einer Grundsatzrede Stelzers und anschließenden Workshops. Als Abschluss hält Ski-Weltmeister Michael Walchhofer einen Vortrag.

Motto des VP-Kommunalforums ist: "Wir sind die Oberösterreich-Partei – am Land und in der Stadt". "Unsere Gemeinden sind Orte, in denen man gerne lebt, wohnt und auch arbeitet. Die vielen Bürgermeister und Gemeindefunktionäre sind Gestalter dieser Lebensräume. Daher ist uns der enge Austausch sehr wichtig", sagt VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.