Der Fall Wojak hält Braunau und die ÖVP in Atem

Für Montag hat die interimistische Bezirkshauptfrau von Braunau, Yvonne Weidenholzer, die 46 Bürgermeister des Bezirks zu einem Treffen eingeladen. Sie wolle die Ortschefs im Sinne guter Zusammenarbeit kennenlernen. Über die Vergangenheit werde sie sich nicht äußern, sagt Weidenholzer, die Bezirkshauptfrau von Ried ist. Klar dürfte aber sein, dass Fragen zum Abberufungsverfahren des Landes gegen Bezirkshauptmann Georg Wojak kommen.

Wie berichtet, hat Wojak teils prominente Unterstützer, die in E-Mails an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) Stellung beziehen – etwa der frühere Chefinspektor von Linz-Land, Hans Spitzer, der Wojak aus dessen Zeit als Stadtamtsdirektor von Traun bis 2008 kennt. Die Wirtschaftskammer Braunau schreibt, dass Wojaks wirtschaftsfreundliche Grundhaltung und Persönlichkeit in die Gesamtbeurteilung einfließen sollten. Der Pastoraltheologe Paul M. Zulehner von der Uni Wien hebt in einem Brief an Ex-Landeshauptmann Josef Pühringer Wojaks Einsatz für die Initiative „Friedensbezirk Braunau“ hervor.

Video: Amtsmissbrauch und autoritärer Führungsstil, das sind die Vorwürfe gegen Georg Wojak. Jetzt macht sich Widerstand gegen die Abberufung breit.

In Landeskreisen wird betont, dass man mit Wojak, dem rechtswidrige Weisungen und schlechter Führungsstil vorgeworfen werden, zuvor eine einvernehmliche Lösung gesucht habe, dieser habe das aber ausgeschlagen. Die anderen Bezirkshauptleute, die ebenso Bürgernähe propagieren, dürften Wojak kritisch sehen. Der Bezirkschef von Urfahr-Umgebung, Paul Gruber, hat dem Vernehmen nach seine Funktion als Sprecher der Sozialhilfeverbände zurückgelegt, weil Wojak oft ausgeschert sei. Stelzer gab auf OÖN-Anfrage keine Stellungnahme ab – wegen des laufenden Verfahrens. Ferdinand Tiefnig, VP-Landtagsabgeordneter aus Gilgenberg, sagt: „Begutachtungskommission und Staatsanwaltschaft werden alle Vorwürfe prüfen. Sollten sich diese bestätigen, kann Wojak nicht Bezirkshauptmann von Braunau bleiben.“ Auch Wojak ist VP-nah.

Laut einem VP-Granden ist der Fall Wojak zwar speziell, jedoch sei zuletzt die Zahl der Weisungen im Landesdienst sprunghaft gestiegen. Dies lasse auf ein strafferes Regime und einen neuen Stil der ÖVP Oberösterreich, der jenem des Teams von Sebastian Kurz ähnle, schließen. Solche nicht nachvollziehbaren Gerüchte kommentiere man nicht, heißt es aus dem Büro Stelzer.

Die Staatsanwaltschaft Ried ermittelt noch nicht im Fall Wojak. Laut deren Sprecher Alois Ebner wird die Sachverhaltsdarstellung des Landes bis Ende August erwartet. Landesamtsdirektor Erich Watzl sagt, man habe schon alle relevanten Unterlagen übermittelt, werde diese aber noch übersichtlich zusammenfassen.

