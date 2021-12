Der etwas andere Budgetlandtag: Corona-Debatte und Oppositionsfront

Dienstag, 9 Uhr: Der oberösterreichische Landtag begann seine dreitägigen Beratungen über das Landesbudget für 2022. Doch einiges ist anders als bei allen vorangegangenen Budgetlandtagen. Nicht nur, dass es der erste – Corona-bedingt – im "Ausweichquartier" Ursulinenhof ist. Erstmals wird auch eine polizeiliche "Bannmeile" anlässlich einer Landtagssitzung verhängt, denn für heute, Mittwoch, haben Impfgegner abermals eine Demonstration angekündigt.

Fast 7,3 Milliarden Euro (siehe auch Kasten) umfasst der Voranschlag, den Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) in Absprache mit seinem Koalitionspartner, der FPÖ, vorlegte. Am Donnerstagabend wird das Budget mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ beschlossen werden – und erstmals nur mit diesen. Denn gegen das Budget formierte sich eine Oppositionsfront aus SPÖ, Grünen und den neu in den Landtag eingezogenen Fraktionen Neos und MFG.

Doch auch das Zahlenwerk schien zeitweise zweitrangig – sowohl in der Budgetrede Stelzers als auch in den Erklärungen der Fraktionschefs nahm die Corona-Pandemie breiten Raum ein. "Wir haben weiter eine Ausnahmesituation", sagte Stelzer und konstatierte angesichts der Demos "tiefe Gräben, die auch durch Familien gehen". Und es gebe Kräfte, die "die Sorge und die Spaltung schamlos ausnützen, die Lügen und Falschheiten verbreiten". Damit die Coronakrise nicht zur "Endlosschleife" werde, habe man mit der Impfung das "Exit-Ticket" in der Hand, appellierte Stelzer.

Corona sei auch eine finanzielle Herausforderung, kam Stelzer auf sein Budget zu sprechen. Dieses stehe für "Sicherheit und Wachstum", verteidigte er die Tatsache, dass wieder eine Neuverschuldung eingegangen wird, obwohl ein kleiner Überschuss möglich wäre, und verwies auf die Investitionen für den "Oberösterreich-Plan". Der Null-Schulden-Kurs sei "nur unterbrochen, aber nicht aufgehoben".

Im Plenum reagierte Manuel Krautgartner, Klubchef der impfskeptischen MFG, relativ schaumgebremst auf Stelzers Vorwürfe an militante Impfgegner. "Wir sind die einzige wahre Opposition, um die Dinge kritisch zu sehen", sagte er. Den anderen Parteien warf er seinerseits vor, den Dialog nicht zu suchen. Das sei auch bei der Budgeterstellung so gewesen.

Dem Appell zum Impfen könne er sich "nur anschließen", sagte Neos-Klubchef Felix Eypeltauer, zweifelte aber an der Glaubwürdigkeit der Koalition. Denn es sei "die FPÖ, die Fake News verbreitet". Beim Landesbudget gestand er Stelzer den Versuch zu, "Sparen und Investieren auszutarieren", aber es gebe keinen Ansatz für Bildungs-Innovationen.

"Zerrissenheit" bei der Pandemiebekämpfung sah auch Grünen-Klubchef Severin Mayr bei ÖVP und FPÖ. Das Budget lehnen die Grünen erstmals komplett ab: Zum Klimaschutz gebe es nur "Blablabla", zitierte er Greta Thunberg. SP-Klubchef Michael Lindner kritisierte, dass zwölf SP-Anträge abgelehnt wurden, unter anderem zum Ausbau der Kinderbetreuung und Besserstellung der Pflegeberufe. Und 90 Prozent der Budgetsumme würden nunmehr von der ÖVP verwaltet, das sei "keine Zusammenarbeit". FP-Klubobmann Herwig Mahr verteidigte den Budgetkurs als "verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld der Steuerzahler".

Die Budgetzahlen im Detail: